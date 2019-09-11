狄志偉發文。（圖／翻攝自狄志偉臉書）

王瞳介入馬俊麟家庭疑雲今(11日)繼續延燒，周刊今爆出目擊馬俊麟私下夜會王瞳，使馬、王兩人再度成為眾矢之的。稍早名嘴狄志偉在臉書評論此事件，他左打馬俊麟「比不上阿翔」，說阿翔至少懂得認錯並選擇彌補家庭，右批王瞳不知將艾成當作什麼，「如果是家人不是不該再利用或傷害他嗎？」

王瞳、馬俊麟今遭《鏡周刊》踢爆在本月初兩度密會，兩人深夜先在健身房相遇，之後一起去吃宵夜。對此，狄志偉發文說：「這個『馬王會』真的是一個充滿謊言！讓人不恥的meeting。可憐的馬太太、可悲的艾成、可惡的馬駿（俊）麟？可議的王瞳？」

狄志偉說，上月明明還看到艾成與王瞳開直播澄清緋聞，沒想到現在就被拍女方和馬俊麟私會，幾乎完全打臉先前的說法，「如果兩個人真的愛得那麼濃烈，是個男子漢乾脆就承認自己外遇、要離婚不要家庭，老婆又不是不肯放你走，何必當時還罵媒體、罵網友污蔑？然後求老婆別離開？這不是渣男什麼才是渣男？」

同樣是緋聞男主角，狄志偉認為馬俊麟的行為比不上阿翔，也比不上林煒，「如果你跟林煒一樣承認，然後跟你老婆離婚，來跟王瞳在一起，我還佩服你是條漢子」，他也認為王瞳此舉再度傷害了艾成，「你到底把艾成當成什麼呢？如果是家人不是不應該再利用他或者是在傷害他嗎？」，「你當作傷害的不是只有你的家人，也傷害了另外一個家的家人」，並問王瞳出道這麼多年，「難道不知道自己在做什麼嗎？」

最後狄志偉說，如果馬、王兩人真的相愛，就光明正大承認，不要拿艾成當擋箭牌，他雖相信人性本善，但今天的消息曝光，令他好奇當事人會用什麼理由解釋誤會，而稍早王瞳透過公司喊冤，不明白只是聊天就會被說是「踰矩」，馬俊麟也說兩人是朋友，沒親密舉動，也都是在公共場合，無奈一切被放大檢視。

(中時電子報)