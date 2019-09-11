谷關街道出現湧泉？陳姓民眾向本報投訴，谷關派出所前排水溝，連續一個禮拜如湧泉般不斷地冒出水來，行人被迫涉水而過，或繞行馬路上與車爭道。和平區公所派員到場勘查，發現溝內附掛管線密布，疑因此造成排水不良，將施做截水分流工程，預計2個月內完成。
記者到場查看，發現谷關派出所前方、東關路1段路側水溝不斷冒出水來，積水一時之間難以消退，漫溢到路面上，行人被迫繞道而行，路過車輛濺起水花，引發民眾抱怨。遊客也覺得納悶「大晴天居然會淹水！難道是溫泉？」
從水溝格柵縫隙看去，溝裡密布管線，疑因附掛管線太多，阻礙排水斷面，造成水流宣洩不及。居民也說，當地飯店約在晚上11點至12點之間放水，並清洗浴池，廢水直接排入東關路側水溝，常常因為宣洩不及，造成淹水情形，大家見怪不怪，很少白天溢出路面。
和平區公所建設課長楊天祥表示，經派員到場勘查，路側水溝深度約有90公分，因溝內有簡易自來水、溫泉管線附掛，影響排水斷面，將會同市府建設局協助整理管線，並進行雨水、廢水分流工程，施做集水井及橫向截水溝，盡速設計、發包，預計2個月完成改善。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。