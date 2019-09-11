谷關溫泉區街道路側水溝排水不良，溝水如湧泉般不斷地冒出來，漫溢到路面上。（王文吉攝）

從水溝格柵縫隙看去，溝裡密布管線，疑因附掛管線太多，阻礙排水斷面，造成水流宣洩不及。（王文吉攝）

谷關溫泉區街道路側水溝排水不良，積水一時之間難以消退，漫溢到路面上。（王文吉攝）

從水溝格柵縫隙看去，溝裡密布管線，疑因附掛管線太多，阻礙排水斷面，造成水流宣洩不及。（王文吉攝）

谷關街道出現湧泉？陳姓民眾向本報投訴，谷關派出所前排水溝，連續一個禮拜如湧泉般不斷地冒出水來，行人被迫涉水而過，或繞行馬路上與車爭道。和平區公所派員到場勘查，發現溝內附掛管線密布，疑因此造成排水不良，將施做截水分流工程，預計2個月內完成。

記者到場查看，發現谷關派出所前方、東關路1段路側水溝不斷冒出水來，積水一時之間難以消退，漫溢到路面上，行人被迫繞道而行，路過車輛濺起水花，引發民眾抱怨。遊客也覺得納悶「大晴天居然會淹水！難道是溫泉？」

從水溝格柵縫隙看去，溝裡密布管線，疑因附掛管線太多，阻礙排水斷面，造成水流宣洩不及。居民也說，當地飯店約在晚上11點至12點之間放水，並清洗浴池，廢水直接排入東關路側水溝，常常因為宣洩不及，造成淹水情形，大家見怪不怪，很少白天溢出路面。

和平區公所建設課長楊天祥表示，經派員到場勘查，路側水溝深度約有90公分，因溝內有簡易自來水、溫泉管線附掛，影響排水斷面，將會同市府建設局協助整理管線，並進行雨水、廢水分流工程，施做集水井及橫向截水溝，盡速設計、發包，預計2個月完成改善。

(中時 )