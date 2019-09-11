1萬2000人口的桃園市復興區，是全國醫療資源最匱乏的偏鄉之一，當地居民若不幸發生心肌梗塞等急重症，至少得花一到兩小時車程，才能轉診接受治療。但偏偏有66％接受整合性篩檢的40歲以上民眾，有血糖、血壓、膽固醇超標的「3高」症狀，是心血管疾病的高危險群。

「偏鄉有先天地理劣勢，倒下的病患，很可能沒辦法在黃金時間內急救。」復興區衛生所主任林德文醫師解釋：「在這裡，『健康照護』比醫療更重要，因為我們承受不起任何人倒下！」

健康照護，就是定期追蹤慢性病患，適時投藥治療或給予飲食作息指導。但在偏鄉，民眾難以規律看診，林德文因此啟動巡迴醫療，主動出擊。

過程中，林德文發現，若沒有網路服務配合，醫師看診無法調閱就醫紀錄、即時訂立醫囑，因此他尋求政府協助，13年在復興區建置寬頻網路服務。

寬頻覆蓋全境後，醫師巡診等於在衛生所問診。以糖尿病為例，醫師能即時提醒患者抽血追蹤，大幅降低惡化為心血管疾病的比率；在衛福部的「台灣醫療院所糖尿病照護品質排行榜」上，復興區衛生所，18年獲得滿分評價。

「網路只是工具，重要的是在基礎建設上發揮創意。」林德文想要的是以日為單位，測量病患身體指數的醫材。

今年，復興區引進科技部與民間合作的「健康快篩」裝置，標榜民眾只要將手伸進機器1分鐘，即可獲得基本健康報告，但此裝置並未發揮預期作用。

「機器要和手機應用程式綁定帳號一起用，但山區長輩沒人用智慧手機，機器派不上用處。」復興區蜻蜓部落照服員彭雨甄無奈地說。

這次經驗讓林德文學到，偏鄉用的醫材必須介面友善，因此近期有科技公司有意提供類似產品，他建議廠商採一站式、結合人臉辨識的簡易操作，預計今年正式啟用。

「資源不利，更需要創意。」林德文認為，將政策「轉譯」為符合偏鄉需求的模式，是這份工作的最大成就。

(中時電子報)