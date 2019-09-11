自限台令發酵後，來台陸客人數大幅降低，逼得政府大撒錢推國旅，旅遊業者仍嘆過寒冬。有網友提問，「為什麼九份可以不用靠陸客？其他景點不行」，文章一出引起熱議，紛留言說，「因為靠近台北，地利之便」、「有山有海有街」、「因為神隱少女」。

網友在ptt上發文表示，如果你有去九份就會發現，九份滿滿的外國觀光客，連台灣人都很少，九份大部份的觀光客都是日本人、韓國人和一些東南亞人，還有一些歐美人士，大陸還沒禁止陸客來台自由行前，九份的陸客也不多，表示九份真的不用靠陸客，陸客不來也不受影響，為什麼九份可以不用靠陸客？台灣的其他景點卻大多不能不靠陸客呢？

原PO還提問說，「台灣還沒開放陸客來台觀光時，那些靠陸客的景點的業者是怎麼活的呢？想認識日本妹的真的可以去九份走一趟，九份滿滿的日本妹」。

文章一出，引起網友熱議，紛留言說，「因為它在北部」、「因為靠近台北，地利之便」、「有山有海有街」還有網友說，「九份靠的是地理位置+動畫加持」、「因為神隱少女」更多網友說，「現在去根本就在遊行」、「九份很吸引各國遊客，沒有陸客真的沒差」、「日月潭、墾丁才靠陸客」、「還有高雄」。

(中時電子報)