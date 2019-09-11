趕行程!馬英九提早到又快閃 與韓國瑜無緣同框

馬英九日前受邀出席韓國瑜造勢大會致詞卻遭噓下台，昨兩人共同受邀參加國民黨台北市黨部的活動，馬英九在下午5時50分左右來到現場，而韓國瑜則在下午6時許抵達，但因場地因素，兩人並未碰到面。對此，資深媒體人黃暐瀚提出五點，並直言「真的是意外」。

黃暐瀚在臉書撰寫「馬韓有心結？」一文，他指出，在短短三天，前總統馬英九與國民黨總統參選人韓國瑜之間，歷經「噓下台事件」與「不同台事件」兩次意外。他也提及，確實是意外，他提出五點，首先他說造勢大會，群眾噓馬，不能怪韓。二、韓沒大進場，也沒遲到，更對「噓馬」不知情。三、週二晚間里長聯誼會，馬早就安排了行程，出席活動有困難。四、韓為了見馬，請假兩小時，提前北上，但緣慳一面，未能見上。五、馬韓雖未同台，但馬依舊支持韓國瑜，支持國民黨總統參選人。

黃暐瀚提及，看到很多留言抱怨他為什麼還要「糾結」這些小事，應該多談「九八造勢大會」的成功與盛大，不要去談這些無關緊要的小細節。「為什麼我要談？」黃暐瀚強調，這不是「小細節」。他說政治常常都出在一兩個小轉彎過不去，就整車翻船，人的問題，最難處理，當作問題「不存在」，絕對不是解決問題的最好方法。言我所信、無所畏懼，得面對問題，才能解決問題。

(中時電子報)