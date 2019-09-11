王世堅拿刀叉送給柯文哲，痛批柯「呷市民夠夠」。（張穎齊攝）

王世堅拿刀叉送給柯文哲，痛批柯「呷市民夠夠」。（張穎齊攝）

北市議員王世堅11日在北市議會上，杯葛台北市長柯文哲，昔日曾嗆財團「拿刀叉吃人肉」，如今卻將北市府變成台灣民眾黨的中央黨部，「府院黨一家親」，根本是「呷人民夠夠」，王世堅隨即拿出刀叉，送給柯文哲，叫柯文哲別再用刀叉吃人肉。

王世堅表示，柯市長的美夢、市民的噩夢已悄然發生，政治騙子組詐騙集團，北市府儼然成了柯文哲的民眾黨中央黨部，從創黨第一天，消費市政資源無極限，黨政不分，市府幕僚官員不明究理成了人頭黨員，更誇張的是，聯合醫院的資源人力也被拉進去。

「哼！府院黨一家親，天哪！什麼狀況？」王世堅說，正直的幕僚官員都目瞪口呆，柯文哲問了2020大選，卻把局處長拿來列為不分區立委，把明星幕僚當成「車手」，推去選區域立委，正直的幕僚官員，其實多數敢怒不敢言，只能任由柯擺布。

王世堅炮轟，柯對市政資源肆無忌憚、巧取豪奪，名符其實「呷人夠夠！呷市民、市府同仁夠夠！」全體市民辛苦工作納稅，市府幕僚官員也奉公守法，但柯欺負他們的善良，利用厚道，柯文哲說過財團「用刀叉吃人肉」，柯現在就是「刀叉吃人肉」，他今天也準備刀叉，要送給柯，不要再用刀叉吃人肉！

王世堅拿刀叉送到柯面前，但議長陳錦祥則勸王世堅，危險物品不要出現在議會，王世堅則執意將刀叉遞給柯，放在柯桌上。

(中時 )