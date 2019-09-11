基隆市府大動作邀老兵重現馬祖移防場景，但卻未說明為小型招募，造成報名民眾向隅。（許家寧攝）

基隆市長林右昌10日浩浩蕩蕩發出「重返韋昌嶺」徵集令，邀請曾在馬祖服役老兵入營齊吃大鍋飯，再搭船重返戰地，重拾青春回憶；有老兵興匆匆報名詢問，才發現3天的「特殊任務」屬於踩線活動，名額早就額滿，痛罵「消費老兵」，感覺被耍了！

曾在馬祖服役官兵約有10萬多人，市府昨天盛大舉辦重返韋昌嶺活動記者會，找來名製作人焦志方、立委何志偉宣傳，獲得許多老兵熱烈回響，不少人直呼「好懷念」，洽詢電話讓市府接到手軟，不少民眾才發現，根本無法報名參加，直呼被騙了。

不少民眾不滿市府臉書小編選擇性回答，規避報名問題，甚至輕挑回應，因為特殊任務是小規模招募，大家互相告知，名額一下子就滿了，「真的好抱歉，沒能邀你你同行呀呀」，質疑「黑箱」意見灌爆市府臉書，痛批「盛大宣傳，小型招募！」

「馬祖捍衛戰士」臉書社群管理員說，市府打著號召老兵，拿公家的錢去玩，或是立委要拚選舉他都沒有意見，但是光基隆就有好幾個馬祖老兵，卻完全沒有民間被邀請，這次徵集令活動，根本就是消費老兵、拿錢作秀，大家才會這麼生氣。

對此，市府回應，受限於活動經費有限，以及往返機票及船票等交通工具安排不易，加上韋昌嶺目前仍是使用中的營區，使得邀集人數受限，未來會針對遊程研擬繼續開團的可能性，至於同仁在電話應答及禮節不適當部分，已進行告誡並內部檢討。

(中時 )