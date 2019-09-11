時代力量也傳出把立委黃國昌列入參選總統規劃；民進黨主席卓榮泰表示，這是台灣人民幸福的地方，只要每個人合乎資格，都可以參選總統。

民進黨中執委沈發惠說，他是蔡英文總統競選連任辦公室成員，他無法去評論其他政黨候選人，就是全力為蔡總統連任努力，所有人的參選，都是人民的基本權利，最重要是，這場選戰對台灣實在太重要，所以必須朝這個目標奮鬥。

被問到，黃國昌參選總統一事，是否是時力故意釋放跟民進黨的談判條件？卓榮泰說，沒有談甚麼條件，大家不要忘記最後目的跟初心就好。

卓榮泰說，跟時代力量合作，兩邊主席、幕僚都有在談，據他所知，秘書長羅文嘉已進一步做下波段聯繫，雙方秘書長若能見面談一談，延續上次談的基礎，那也是正面發展，期待盡快進行。

至於艱困選區之外，民進黨面臨五股勢力在搶綠營政黨票？卓說，這次大選，是有史以來相當複雜的選舉，從人數、政黨跟選情各項變化詭譎，會造成民調上相當大考驗，但還是等到9月17日後擬定下個波段，才能確定候選人及參與的政黨有多少，整個競選策略才能完全呈現。

同樣身為汐止區議員得沈發惠，被問到新北市汐止選區有打算推太陽花女神賴品妤出戰嗎？沈發惠表示，賴品妤是年輕有想法有理想、有戰力的人選，消息傳出地方非常振奮，但是他的了解，賴還在考慮中，他們也非常期待，也希望能夠讓年輕人有舞台，為台灣作出貢獻。

(中時 )