警方11日於巫男身上起獲1把手槍、5顆子彈。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣警方8月14日追捕46歲巫姓毒販，連開2槍逮捕同車的徐姓共犯，並在車上起獲2把改造手槍，但巫男仍逃逸無蹤。苗栗警分局持續佈線搜索，11日中午於銅鑼阻止巫男開槍並將他逮捕到案。

巫男有毒品前科曾於年初因持有安非他命和16顆子彈被逮，警方甚至在他車上發現假刑警證件，但他因毒品案判刑3個月未到案執行，遭苗栗地檢署通緝。8月14日巫男於公館拒捕並衝撞偵防車，警方朝輪胎連開2槍，他仍加速逃竄，最後在公館夜市停車場棄車逃逸。當天警方逮捕同車的徐姓，在車上起獲2隻改造手槍，並持續追捕巫男。

11日苗栗警分局偵查隊循線於銅鑼鄉追緝巫男，巫男再度棄車並跳下田野逃逸，他眼見情勢不利，跑了約200公尺竟拔槍上膛瞄準警方，偵查隊小隊長劉文兆、偵查佐陳智欽等人即刻撲上前壓制，4人扭打田間，成功阻止巫男開槍並將他逮捕到案，若巫男扣下板機，後果恐不堪設想。

警方於巫男身上起獲1把手槍、5顆子彈，並在車上發現11顆子彈、安非他命與疑似毒品吸食器，將深入偵辦調查。

(中時 )