王瞳先被爆是第三者介入馬俊麟婚姻，好不容易風波稍微平息後，又被抓包4天內密會2次，也讓馬俊麟與老婆婚姻再度亮起紅燈，對此王瞳聲稱：「不知聊天是踰矩行為」，馬俊麟更是發毒誓強調兩人清白，更搬出違約500萬元罰則自清。

根據《自由時報》報導，「鳳凰藝能」副總接受電訪，她表示兩人被拍到的健身房，是經紀公司簽約供藝人免費使用，當時王瞳路過拿東西得知馬俊麟在場，跑去打招呼寒暄，未料竟被報導兩人暗通款曲，讓她氣到反問：「打招呼有錯嗎？我們是有距離在說話，不是摟抱或親吻」，至於馬俊麟被拍到上車，王瞳表示只是拿東西，過程不到一分鐘，強調完全沒做逾矩行為。

至於馬俊麟表示新聞曝光後，被老婆和經紀公司輪番斥責，不惜搬出經紀合約條款自清，畢竟違反條款要罰幾百萬，自己沒錢怎敢亂來，但最忿忿不平的是被拿來和阿翔、謝忻比較，畢竟兩人沒在大街上激吻，也保持一定距離，卻被牽扯在一起，對此「鳳凰藝能」副總表示已提醒兩人要避嫌，更特別提醒馬俊麟「是有婦之夫就得避」。

(中時電子報)