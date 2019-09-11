頭份為恭醫院11日上午舉辦器捐推廣活動，共有36人簽署。〔為恭醫提供／謝明俊苗栗傳真〕

頭份為恭紀念醫院為推廣器官捐贈，特別於11日上午9點在本院信義院區1樓大廳，與器官捐贈移植登錄中心共同合作，舉辦「捨＆得－器官捐贈推廣活動！」器官捐贈勸募活動，藉由器捐宣導大使－小麥貝兒公仔吸引民眾認識器捐意義，進而認同理念並簽署器官捐贈同意書。

11日上午活動一開始，由小麥貝兒公仔到醫院各處進行踩街宣傳，所到之處吸引許多民眾駐足圍觀拍照，參與互動遊戲者就送精美贈品，現場也提供民眾健保卡器官捐贈意願加註查詢與諮詢服務，希望大家共同響應器官捐贈活動。

為恭醫院指出，有高齡長者詢問器官捐贈是否有年齡限制，其器官是否可捐贈？台灣已邁入高齡社會，許多長者注重飲食及運動，身體狀況保養得宜，體能比年輕人更佳，若認同器官捐贈理念，未來經醫師評估後亦有機會完成大愛捐贈的心願。

為恭紀念醫院社工課陳妍旨組長表示，11日一上午就有36人簽署，實屬難得，由於苗栗縣民風純樸且思想保守，本對器官捐贈簽署意願不高，近幾年因宣導得宜，簽署人數亦逐年增加，年度簽署已達到70人以上，為苗栗縣醫療院所簽署人數之冠，今年5月為恭醫院也完成一例器捐，完成心臟、肝臟、肺臟、腎臟、眼角膜、小腸、骨骼、皮膚等組織捐贈，已嘉惠7名受贈者及其家庭。器捐大愛是需要透過大家的響應才能夠發揮更大影響力，醫院也將不斷推廣，讓正確的器捐觀念深植每個人心中。

除活動當天外，平日亦可至為恭紀念醫院社會工作課索取器官捐贈同意書或是來電社工課洽詢，電話037-676811分機88899、88681。

(中時 )