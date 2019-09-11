勞動部日前預告最低工資法草案，其中提及行政院應在勞動部報院20天內核定，卻傳出行政院協調時刪除，並刪除說明欄中再次審議結果核定後，行政院不得退回等說明，對此，勞動部部長許銘春今天證實此事，並表示，雖然行政院可能退回勞動部審議結果，但是否可能一退再退？「理論上有可能，事實上不可能」。

最低工資法草案中明訂「勞動部應於最低工資審議通過之次日起十日內，報請行政院核定。行政院應於接到前項審議結果之次日起二十日內核定，並交由勞動部公告實施。行政院不予核定或逾前項期限而未核定者，勞動部應於接到不予核定之日或期限屆滿之日起三十日內，再召開審議會進行審議，並將審議結果依前二項規定報請行政院予以核定。」

說明欄也提及，「…行政院不予核定或逾期限而未核定者，應由勞動部於接到不予核定之日或屆滿7之日起三十日內，再召開最低工資審議會議審議，本次審議結果報請核定後，行政院即應予核定，不得退回。」但該說明也遭刪除。

許銘春表示，最低工資法中明訂應於每年第三季召開，如果行政院未能即時核定，那就無法如期在次年的一月一日實施。至於是否可能行政院一再退回基本工資審議結果？她指出，「理論上有可能，但事實上不可能」。

但事實上，前勞委會主委李應元曾在2007年遭時任行政院長的蘇貞昌退回基本工資調整，最後李應元也請辭；前勞委會主委王如玄也曾遭行政院前院長陳沖「緩漲」後，隨即請辭。

(中時 )