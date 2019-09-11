（15:00新增內容）北市議會今、明兩天由市長柯文哲進行施政報告，但一開始藍綠議員紛提權宜問題，柯超過半小時仍未能上台報告。其中，藍議員游淑慧爆，柯市府的施政報告只是拿上個會期的內容重新美編，近期重大政策都沒在裡頭，如此一來，根本沒有報告的必要。

游淑慧爆料，柯文哲此會期的施政報告，並未提到日前宣布要恢復65歲以上老人健保補助的內容，也無「校校有公托」政策、住宅基金要舉債多少；另外，今年跨年預算編列多了7.5倍，從800萬變成6000萬，這種重大變革竟然都沒在報告內容中？她痛批，這實在沒有報告的必要，如果只是拿上次的重新美編，那就是浪費大家時間。

議員王鴻薇也質疑，選舉快到了，中央有很多政策買票，例如廢除印花稅，影響台北市財政收入40至50億，結果報告內隻字不提，柯文哲不是號稱重視財政紀律，難道40、50億不是錢嗎？尤其這個會期是預算審查會期，那預算要怎麼編？

民進黨議員張茂楠也說，249頁的紙本報告，他到今天早上才看到，加上臨時更正的數字一堆，呼籲市政府應該多用心。

(中時 )