iPhone 11在所有規格上都是XR的再提升，網友斷言發表會後「iPhone 11鐵定會屠殺整個市場」。（圖摘自apple store官網）

終於等到iPhone了！你準備好換新手機了嗎？蘋果今（11）日於臺灣凌晨，在秋季新品發表會上正式發表新世代iPhone，一口氣端出iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三款新產品。隨著定價出來後，網友整理出目前檯面蘋果機種售價比較圖，其中iPhone 11售價相當親民，網友見況不敢相信，樂呼「iPhone 11會屠殺整個市場」、「也太便宜了吧」！

iPhone 11，規格為6.1吋Liquid Retina Display、採LCD 面板，被定位為iPhone XR的新一代接班人，這次蘋果罕見進行降價策略，64G售價為24900元，相較去年iPhone XR減少2000元。

更別說iPhone 11在所有規格上都是XR的再提升，除了從A12升格為A13 Bionic(A13仿生)處理器外，在Wi-Fi 6、雙SIM卡、無線充電外，更採用相較前一代解鎖速度快上30%的Face ID。尤其在相機功能，超廣角拍攝是最大量點之一，前鏡頭也從700萬畫素升級到1200萬畫素。

相較於iPhoneXR，iPhone11直接多一顆鏡頭，搭配廣角攝影，是一大優勢。（圖摘自apple store官網）

提供黑色、白色、紅色、黃色、綠色以及紫色等多色新選擇。（圖摘自apple store官網）

iPhone 11提供64GB、128GB、256GB的選項，價格分別為24900元、26900元以及30400元，更提供黑色、白色、紅色、黃色、綠色以及紫色等多色新選擇。相較於iPhone XR，iPhone 11直接多一顆鏡頭，搭配廣角攝影，以及最新處理器，價格又比舊代便宜2000元。網友斷言發表會後「iPhone 11鐵定會屠殺整個市場」。

對於iPhone 11的好表現，網友在PTT上狂讚「11會賣翻吧」、「太爽了讓我都想加入蘋果了」、「XR已經賣最好 11更完全體」、「最近買XR的要哭暈在廁所裡了」、「11要屠殺市場了」、「11跟XS比不輸吧，CPU又升級A13」、「XR就賣很好了，11看起來更猛」、「11比XR前鏡頭、防水深度、使用時間(A13)多，超划算」、「11也跟去年差太多了吧」、「11也太便宜了吧，幹」。

本次臺灣也有擠進首波市場，iPhone 11系列將在9月13日蘋果官網開放預購，9月20日開賣。

(中時電子報)