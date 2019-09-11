臺灣知名大提琴家，永遠的音樂「玩」童-張正傑，向來以豐沛的創意與幽默趣味的解說，讓生硬的古典音樂，變得趣味而生動。今年張正傑將特別邀請到重量級媒婆-趙自強來幫忙，為張正傑的大提琴-「盧傑利」-舉行相親大會，為大提琴盧傑利找新娘。

「張正傑親子音樂會-大提琴找新娘」，採擬人的手法，以兒童為出發點，藉由「大提琴找新娘」的故事劇情，引發兒童強烈的好奇心及無限寬廣的想像力，寓教於樂，讓望似儼然的古典音樂輕輕鬆鬆的融入觀眾的心中。

張正傑的名琴「盧傑利」，擁有數百年的歷史，有一天「它」說想婚了？！正傑叔叔只好拜託知名兒童天王-趙自強強哥來當媒婆，為「盧傑利」安排一個相親大會！為主角「大提琴」找到心「弦」相屬的另一半！透過為大提琴盧傑利找新娘的劇情設計，讓觀眾了解每種樂器的身形、重量及其歷史和發展背景，並將大提琴著名樂曲，藉由「大提琴找新娘」的故事，輕鬆活潑地介紹給大小朋友們。

這場專為親子設計、獨特的音樂會，巧思與創意都是一時之選，逗趣機鋒的背後，觀眾們將親自體驗大提琴與各種樂器的搭配，聆賞他們音樂交會與精彩的邂逅，這次的新娘候選人有：嬌小辣妹的「小提琴」（林天吉演出）、宜室宜家的「鋼琴」（廖皎含演出）、大陸新娘「二胡」（王瀅絜演出）、貴族千金「管風琴」（劉信宏演出）、浪漫天使「豎琴」（管伊文演出）、神秘且渾身都美的「次女高音」（翁若珮演出），到底哪一種樂器跟大提琴最速配？您現場神聖的一票將決定「盧傑利」幸福的一生！請務必來投票。

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