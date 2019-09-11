澳洲政府今天表示，有3名澳洲公民被伊朗拘留，這是西方人遭德黑蘭當局拘押的最新案例。
澳洲政府發言人告訴法新社：「外交暨貿易部正對3名被伊朗拘押的澳洲人家屬提供領事協助。」
「基於隱私，我們不會再有進一步評論。」
英國「泰晤士報」（The Times）稍早報導，兩名英裔澳洲女性被拘押在德黑蘭的伊文監獄（Evin Prison）。
澳洲廣播公司（ABC）表示，其中一名女性的澳洲籍男友也遭拘押。
目前不清楚3人是否遭到控告，其中1名女性據報遭拘押已長達1年。
澳洲先前宣布會加入美國領導的護航行動，保護航行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）船隻。
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）8月也宣布會對爭議的護航行動做出「適度」貢獻，包括派遣巡防艦、P8海上巡邏機以及支援人員。英國部隊也參與這場行動。
(中央社)
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