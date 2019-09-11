北市大武術隊為二登體表會積極練功。（體育署提供）

Super Star體育表演會9月21日將於台北小巨蛋盛大登場，臺北市立大學技擊系武術隊，自106年後再度獲邀參加體育表演會，將融合各門派武功，呈現不同以往之武術風格，展現氣勢非凡的武術表演秀。

武術是中華五千年文化傳承，經過多年來演變，衍生出的門派不計其數。舉例來說，精實的南拳、瀟灑的北拳、柔剛並重的太極拳等。武術呈現的風格也大不同，傳統武術著重實用性，競技武術則著重動作。

這次表演以「武林」型態，融合南拳北腿、太極、刀槍劍棍等門派，呈現各門派的精隨。（體育署提供）

第2次擔任體表會舞臺編排的教練劉士毅提及，這次表演以「武林」型態結合南拳北腿、太極、刀槍劍棍，並融合極限武術等後現代派系，呈現各門派的精隨;過往武術多呈現身段、跳躍性動作，這次更結合長3.5米的「水袖」，是極大挑戰，他希望「能看到觀眾驚訝的畫面」。

隊長郭以鵬自小學二年級開始接觸武術，他笑著說：「小時候看電影《黃飛鴻》的醉拳覺得很酷就愛上武術，但電影怎麼跟實際不一樣？」高中時認為武術「耍帥」的動作，到北市大後才深入了解武術動作的技術涵養。郭以鵬第2次參加體表會，並且表示，武術雖是比賽項目，但也能在表演活動將武術打得非常精彩。

長拳專長的吳昊軒已接觸武術13年，曾參加2018年世界大學武術錦標賽，小時候因看李連杰《霍元甲》電影而喜歡，三年級加入學校武術隊，他認為：「武術是取之不盡，用之不竭，現在學習如何去傳承武術。」這次體表會將與舞空術一同表演「水袖」，吳昊軒說：「過往長拳目標點最強只至手部，舞臺呈現的人較短，而水袖打開將有4至5倍之距離，視覺衝擊將更勝以往。」

訓練太極拳10年的薛乙羚，因接觸武術了解品德及孝順的重要。來到北市大後，教練告訴她「把練習當工作」，起初壓力大，有次練習崩潰大哭，學姊告訴他：「哭過才是長大」。薛乙羚也談到對於體表會的興奮，「之前看到學長姐在舞臺上表演，萌生未來也要站上舞臺的夢想，然後請家人來看，爸媽都說他們是我的忠實粉絲。」

北市大武術隊將於9月21日二度登上小巨蛋舞臺，想要一睹顛覆以往的中華武林風采，可利用體育表演會晚上7點於年代MUCH台、中視、中視經典台、壹綜合MOD頻道、LINE MUSIC、ETtoday東森新聞雲、麥卡貝網路電視、體育署moe Sports、i運動YT及FB粉絲團等平臺觀看。更多資訊請搜尋i運動資訊平台FB粉絲團(網址。更多資訊請搜尋i運動資訊平台FB粉絲團（網址https://www.facebook.com/isports.sa.gov.tw）。

(中時電子報)