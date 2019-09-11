台北市長柯文哲（圖）11日赴議會市政報告，藍綠議員有備而來發言杯葛，砲轟柯市府公費黨用、明目張膽。（王英豪攝）

北市議會今、明兩天由市長柯文哲進行施政報告，但下午開會之初，藍綠議員紛提出權宜問題，痛批柯文哲公器私用，以台北市政府資源挹注台灣民眾黨。（張穎齊攝）

北市議會今、明兩天由市長柯文哲進行施政報告，但下午開會之初，藍綠議員紛提出權宜問題，痛批柯文哲公器私用，以台北市政府資源挹注台灣民眾黨。議員不但要求柯文哲說明清楚，市府顧問蔡壁如等人更應該直接辭職，否則施政報告沒有意義。

鴻海集團創辦人郭台銘今早才送柯文哲一盒月餅，內有16個字的紙條；國民黨議員陳重文首先代表國民黨團也送上一盒月餅給柯文哲，裡頭紙條寫著「台北的未來在手中」。陳重文表示，這代表市民的希望，盼柯文哲全心全意在施政，「你以前說你不組黨，現在組黨當主席，以後還有可能去郭辦，我呼籲你要以市民為本，以台北市政為重，希望市長這會期你要全心市政，把市民的未來在你手中。」

國民黨議員吳世正痛批，「民眾黨公費黨用，黨務人員，立刻退出市府！」他質疑，民眾黨成立以後，公費黨用、公器私用、佔納稅人便宜到匪夷所思、明目張膽的地步，施政報告之前，應該先宣布黨務人員退出市府，不要再佔納稅人便宜，「納稅錢不是服務你的政黨，連這點份際都沒有。請柯文哲宣布蔡壁如退出、辭職！」

吳世正還點名，社會局機要祕書蔡宜芳，跑到中南部跟市長行程，原聯醫特助劉嘉仁現在變成市府顧問，也去中南部，台北市政府管這麼大？還有市府顧問周榆修、文基會副執行長張益贍，連副發言人黃瀞瑩也被拱選立委，心心念念就是民眾黨。柯文哲說過競選幹部不進市府，如今還敢大言不慚說改變政治文化，柯自己就是酬庸文化代表、佔便宜文化的代表，以後不要再說自己正直誠信。

議員王鴻薇也質疑，蔡壁如用市府顧問的身份，領北市府發薪水，卻跑去中選會連署、去內政部組黨，她到底是市政府的蔡壁如，還是民眾黨的蔡壁如？柯文哲自己證實未來蔡壁如會幫忙郭台銘陣營，那就請蔡壁如辭掉市府顧問工作，憑什麼要市政府發薪水？這就是柯文哲的價值嗎？這就是所謂改變成真嗎？

議員汪志冰也痛批，北市府變成民眾黨部，搞得全家就是我家、我家就是全家，這不叫公器私用什麼叫做公器私用？另名議員郭昭巖也諷刺，「今天開議，你的心收回來了嗎？」

議員羅智強也說，柯說蔡身邊的人都貪汙，但批評要拿證據，所以他請柯市府也別學蔡一樣，身邊都貪汙，且若照民進黨邏輯，總統府祕書長陳菊就是頭號貪官，拿祕書長薪水輔選多少次？不過，他仍請柯市府以當年馬英九看待選務的標準，所有參與民眾黨的市府官員，想入黨是自由，不過請這些官員退出市府，別輔選！

(中時 )