泰國一對網友在網路上聊得很來，決定見對方一面，沒想到就在兩人首次約會的前幾日，女生卻發生嚴重車禍。(圖/達志影像)

泰國一對網友在網路上聊得很來，決定見對方一面，沒想到就在兩人首次約會的前幾日，女生卻發生嚴重車禍，導致全身癱瘓半身不遂，但男方卻沒有止住對女方的愛意，反而3年不離不棄守在女生身邊，更承諾要把女生娶回家。

2015年31歲男子馮楊(Narawut Phongyen)與21歲女生蓮可函(Patcharaphan Lenkham)，在網路認識，聊天7個月後，彼此互有好感決定約見面。沒想到就在首次約會的前幾日，女生突然遇上車禍，全身癱瘓。

馮楊第一次見到他就是在醫院，看著重傷的蓮可函，他非但沒有拋棄還付出真心，親自陪在她身邊從照料生活起居，並陪著她做艱困的物理治療，不但不嫌棄她，反而細心呵護蓮可函長達3年時間。

她說：「我真的很幸運，老天讓我的生命裡擁有了他，但我也很對不起他，因為要陪伴一個殘疾人，這是很辛苦的。」

馮楊則說：「只要看到她的臉，這反而是我最美好的時光。」他也承諾，一定要給她辦一場風風光光的婚禮，讓蓮可函座他這輩子的新娘。

(中時電子報)