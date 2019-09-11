鴻海創辦人郭台銘今天上午拿著月餅到立法院拜會前立法院長王金平，眼見「郭柯王」結盟將成形。國民黨立委陳宜民卻透露王金平真正的盤算，陳宜民直言，王金平為了保住他的立委職位，不可能真的脫離國民黨，會繼續在這場選戰中扮演「關鍵少數」地位，所以郭台銘現在找上王金平也未必對選舉有幫助，王等於是「詛咒人（郭）死」。

陳宜民指出，王金平一旦被黨中央祭黨紀處費，就會同時剝奪他的不分區立委，屆時將不再有現在的辦公室也不再有立委相關職權。而王金平中南部的幾名大將全部都已經被拔樁，都在高雄市長韓國瑜那邊幫忙了，對王金平來說，離開國民黨並不實際，陳研判王根本不會離開。

陳宜民說，王金平的盤算就跟初選當時一樣，要繼續在三腳督的局面中繼續扮演「關鍵少數」，他會繼續在國民黨黨紀邊緣玩擦邊球，在國民黨的後方攪局，但不會弄到讓他自己失去黨籍，目的其實就是要郭、韓，甚至民進黨的人來拜託他。陳宜民也透露，王的樁腳有接收到王的訊息，只要繼續支持王，就能幫他們要到他們要的東西。

陳宜民說，國民黨很多人對王金平其實氣得要死，但很多人拿他沒辦法，投鼠忌器，但事實上是很多人早已選邊站，決定堅定支持國民黨的候選人。他直言，王的影響力已經勢弱，王也很清楚他一離開不分區，很多人搶著要他的位子，因此他不會離開國民黨，「他就是喬王，一定會繼續坐在那。」

陳宜民更直接嗆郭台銘，「別傻了，王金平才不會跟你同進退」，陳宜民要郭自己想清楚，王金平才不會跟著郭台銘一起離開國民黨，且郭台銘只要一脫黨參選，就失去正當性，只會被眾人唾棄而已。

(中時 )