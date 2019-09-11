為提升山坡地保育利用管理工作效能，農委會依據《山坡地保育利用管理獎勵辦法》相關規定，完成去（107）年度山坡地保育利用管理工作績效考核；於今（11）日舉辦「108年坡地金育獎」頒獎典禮，台中市政府及宜蘭縣政府分別獲得直轄市、縣市組冠軍，各獲頒發160萬元獎金。

農委會主委陳吉仲表示，山坡地管理首重土地合理利用，以及減免土砂災害，在追求經濟發展同時，部分產業與人口往山坡地發展，再加上全球極端氣候的影響，使山坡地土地利用必須更謹慎，也更凸顯出山坡地管理的重要。在執行違規查報取締時向來吃力不討好，對於基層人員為保育國土默默付出的辛勞，值得嘉許並予公開表揚。

農委會指出，這次全國評比考核中，除了台中市及宜蘭縣奪冠並各獲頒160萬元獎金，直轄市組第2名為台北市，縣市組第2名為雲林縣，將獲頒獎金110萬元。直轄市組第3名為桃園市，縣市組第3名為新竹縣，獲頒獎金90萬元。

另外，縣市組第4名至第6名為基隆市、南投縣及台東縣，分別獲頒發獎金70萬元、50萬元及40萬元。農委會說，成績明顯進步的縣市頒發「激勵獎」，各獲頒發獎金20萬元，分別由基隆市、雲林縣及嘉義縣得獎。另頒發獎牌各一面予3名績優水土保持服務團、6名績優鄉鎮公所及3名績優警政機關。

農委會水保局李鎮洋局長指出，各縣市所轄山坡地屬性不盡相同，地文、水文及人文環境有差異，管理方式也必須因地制宜。但就國土整體發展與保育立場，國土保育目標都是一致的。未來面對極端氣候帶來之影響，包括生態、生活、生產等調適方向之研究，都是當務之急。

(中時 )