中天《麻辣天后傳》明（12）日晚間11點播出主題「愛情中的蛛絲馬跡，原來這些線索就是出軌的徵兆」，邀請藝人劉雨柔、楊晨熙、林曜晟、小優、Lala（蘇心甯）上節目分享如何找到男友出軌證據。當中藝人小優曾用手機定位「抓猴」；Lala（蘇心甯）則是原本有想再婚的對象，卻驚見對方喝醉後模樣，瞬間清醒。

小優則是抓猴經驗豐富。（圖／中天提供）

小優自稱有豐富「抓猴」經歷，因為被劈腿過，加上個性比較多疑，會利用「IG定位」、「手機定位」、「照片倒影」等線索找出男友是否出軌。小優說，她曾交往一任男友，因為對方住得比較遠，所以她每天都會觀察男友IG，看哪些女生來按男友照片讚，「比較漂亮的女生，我會把她帳號背起來列為黑名單，我還會申請小號去追蹤這些女生」。就在某天早上，她發現黑名單之一的女生PO出一張自己做的早午餐照片，乍看很普通，但她越看越不對，「我當時看照片，覺得盤子很像我男友家裡的盤子」。當時IG可看照片定位，她立刻找出定位，發現居然在男友家附近，小優說：「我打給我男友，問說早餐好吃嗎？他嚇了一跳，但強調說女生是來家裡做早餐，做完就走了。」因為沒有其他證據，小優只好作罷。

小優接著說，她有次與男友說好要一起看電影《華爾街之狼》，朋友來邀約她都拒絕，但男友突然打來，說在家和弟弟看電影，可能不會接她電話，她起疑打開IG搜尋《華爾街之狼》的Hashtag（標籤），發現黑名單之中的女生，剛好PO出一張電視畫面，打上「#華爾街之狼」。她死命想從照片中找出蛛絲馬跡，還看照片看到凌晨，終於被她發現電視的倒影，有男友T恤的LOGO圖案，「隔天打給男友，我就說《華爾街之狼》好看嗎？他沉默十秒，十秒後支支吾吾地說，那個女生看完就走了」。不過小優坦承，當時男友立刻來找她，她心軟原諒男友，此話一出被眾人笑罵：「真的鬼遮眼！」

Lala（蘇心甯）表示她會先觀察男生的車品、酒品，如果不適合就不會考慮交往，她坦言以前認識的男生，很多人會對她毛手毛腳，但之前認識一名男生，兩個月都還沒「全壘打」，她立刻向好姊妹報告好消息：「我跟朋友說這男生很好，他不是貪圖我的肉體跟我在一起！」不過姊妹們提議觀察男生的酒品，如果酒品也好，或許有「第二春」的機會，於是她與一票姊妹相約男友唱歌喝酒，沒想到對方喝醉突然性格大變，對著服務生大喊：「這裡沒有人不知道我是誰！」硬要服務生送餐點招待，不只如此，男友還開始對她毛手毛腳，Lala說：「抱就算了，還摳妳旁邊的奶，有一個姊妹喝醉，他還把她的頭往大腿壓，我就想說回去不給他了，一定要跟他分手！」超直白的發言讓眾人笑翻。

＊中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)