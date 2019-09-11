相信許多人都聽過，女生最好不要單獨一人去看租屋，以免發生危險。這絕對不是危言聳聽，一名韓國女大生的真實經歷，真的讓人不寒而慄。

有網友在社群媒體Dcard分享一篇韓國網路熱門文章，該文指出，一名女大生正在找自己住的房子，沒有透過房仲而是直接在學校專屬app的討論版上找房。她看到一篇寫著：「前房客短暫住了6個月因個人因素不住而釋出的房子。」決定前去看房，但覺得自己一人去有點危險，便跟男友一起去看房。

到了地點，一名男生來應門，雙方對看一下後，那名男生猶豫了一會兒，才讓他們往裡面看房。沒想到，一眼看完的小小套房裡，竟然坐著6個男人，幾個男人看到他們進來後面面相覷、偷偷互看眼神後起身離開。

該文章表示，這間套房完全沒有整理，根本看不出來準備要出租。女大生與男友當下感覺氣氛超級詭異，想到那6個男人擠在裡面，不知計畫著什麼才po租屋文，回想起來仍覺得毛骨悚然。

轉貼這篇文章的網友提醒，租房子除了看屋況好不好之外，也要慎選是不是安全的住所，盡量找男生朋友或家人同行，保障自己安全也可以多一個人給意見。

此外，他建議想要在韓國住的人，除了臉書租屋社團、不動產或app外，也可以看是否有認識信任的管道找房、租房，為自己的韓國生活多一份保障！

看了這篇文章，網友也紛紛表示「太可怕了吧，差點要被輪姦」、「還好沒有自己去，不然真不知道會發生多可怕的事情」、「不只女生，男生也可能被性侵和暴力！而且裡面是六名男子，依此來說，不論是一個男的、一個女的，甚至是兩個人三個人，都非常有可能被暴力、被性侵，無論性別，六個人衝上去制服住三個人都綽綽有餘了，萬一裡面的人還帶了武器那就更危險了！」。

(中時電子報)