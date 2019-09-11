這週就是中秋節連假囉！大家不免賞月、吃月餅、玩柚子！台北市立動物園為讓動物們有符合時節、多樣性的豐富化體驗，保育員都會搭上節慶氛圍，在中秋時分特別準備應景的食材，給各自照養的動物們嘗鮮。然而，若吃太多過甜的水果，也是會對動物的健康造成影響，這時保育員與營養師就肩負起為動物們「食安」把關的責任，好讓動物們吃得開心又健康。話說小動物也很聰明，會挑汁多味美的水果先吃，纖維質高高的蔬菜反而後吃。

香甜的柚子讓人愛不釋手，但吃多了卻容易引起消化不良、腹瀉等不適的症狀喔！（台北市立動物園提供）

台灣素有「水果王國」美稱，又甜又大顆的水果向來受到大家的喜愛；但對於動物來說，相較於動物能在野外取得的水果，這些水果的糖分含量高且纖維含量低，容易造成肥胖、糖尿病、牙齒口腔等問題。

保育員與營養師會適時調整食譜，降低含糖量高的水果，並以葉菜類或新鮮植栽代替（台灣獼猴）。（台北市立動物園提供）

尤其是部分小型靈長類、狐猴、大犀鳥等為「血鐵沈著症」敏感物種，嚴重者將導致死亡，因此不適合攝取過多維生素C或鐵質含量高的食物。雖然在動物園內有很多動物是以蔬菜水果為主食，但水果的攝取量並不是想吃多少就吃多少，為了讓牠們營養均衡、不偏食，動物園的保育員與營養師攜手合作，為動物們規劃最適合牠們的菜單。

上下位階明顯的動物如獼猴等，保育員會以手餵的方式分配食物，避免強勢個體過胖、弱勢個體營養不良（白頸狐猴）。（台北市立動物園提供）

其實很多動物都跟小朋友一樣，比較喜歡香甜美味的食物，保育員在餵食動物時，經常會觀察到水果好料優先被吃個精光，只有葉菜類剩下未吃的情況。在大群體生活的動物中，這種情況更是明顯，好吃的水果先被強勢個體一掃而空，剩下較弱勢的個體只能「撿菜尾」。

在動物園內有很多動物是以蔬菜水果為主食。（台北市立動物園提供）

為了避免營養不均衡的情況發生，保育員與營養師會適時調整食譜，降低含糖量高的水果，並以葉菜類或新鮮植栽代替，雖然動物們還是會先把水果一掃而空，再勉勉強強的把蔬菜吃下肚，至少有效的降低糖量攝取，也能減少引發部分小型靈長類「血鐵沈著症」等疾病的風險。

動物園的保育員與營養師攜手合作，為動物們規劃最適合牠們的菜單。（台北市立動物園提供）

於此呼籲朋友們，在歡聚中秋之時，盡量以愛地球的方式節能減碳，少烤肉、到戶外走走，與親朋好友一同賞月，也是一大樂趣。更重要的是，節慶應景月餅、柚子適量食用，更不要把柚子等帶來動物園餵食動物喔！牠們在園內都有量身設計的食譜，正健康的享受著中秋大餐呢！

中秋節當天11點，保育員也有為大貓熊家族準備應景的月餅，歡迎大家連假到動物園來團圓唷！（「圓圓」）。（台北市立動物園提供）

中秋柚子不爆食 減果増菜健康吃。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)