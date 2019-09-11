李鴻源。(圖/譚淑珍攝)

前內政部李鴻源11日直言，台灣的總統候選人不能只做些可愛的事，除了網紅會做的萌動作外，也能夠讓人民看到「腦袋有什麼、肚子裝了什麼東西」，必須要有人真正將台灣的問題看出來，且要有論述。

李鴻源今天在《台灣必須面對的真相》新書發表會上，以高鐵延至屏東為例指出，台灣的最大問題是老是在想和處理技術性的問題，高鐵延到屏東，難道只能是非題嗎？有沒有想過延到屏東是要做什麼？是要有論述的，延到屏東，屏東的定位就要出來？但是卻完全沒有論述，包括財務的規畫，整個評估都沒有。

他認為，問題的根本是在台灣的立法精神沒有「興利」兩個字，台灣的立法精神是「防弊」。

李鴻源指出，曾有人問新加坡與台灣的不同，新加坡政府是企業，台灣政府是衙門，他們的總理是CEO，台灣的行政院長是做官的，也導致很多環結都出了問題，也都卡在一起。

他還說，台灣目前最嚴重的問題是城鄉差距與貧富落差，因此必須要遷都，只要將北部一半的人只遷到中南部，基本的問題就解決了一半。

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