今年邁入第46屆的國內規模最大排球賽事永信杯全國排球錦標賽，將於9月28日教師節在台中大甲鐵砧山永信運動公園點燃戰火，多達326支隊伍角逐最後榮譽。

永信杯深耕台灣排壇將近半個世紀，有「排壇甲子園」美譽，是全國參加總隊數最多、規模最大的綠能排球賽，賽事贊助商永信藥品已故創辦人李天德年少時和排球結下不解之緣，他曾表示，透過排球運動感受到團隊合作精神，希望透過永信杯鼓勵大家多運動。

今年賽事代言人、中華男排的「黃金左手」吳宗軒，比賽開打當天會到場給球員鼓勵，目前他正和中華隊在伊朗德黑蘭亞洲男子排球錦標賽奮戰，今天的賽事揭幕記者會透過影片給永信杯祝福，前中華男排成員、也曾經以選手身分在永信杯揮灑汗水的許美中，現在是華僑高中教練，他以前輩經驗表示：「從國小到高中參與過不少永信杯賽事，對這項賽事最深刻的印象就是鐵砧山的太陽，鼓勵小球員們享受比賽，去為每顆球拚戰。」

大會今年喊出「Born To V」口號，想傳達出每個排球人從小到大「為排球而生」的熱血精神，不論是職業球員或是業餘好手，踏上永信杯的球場一定是第一個夢想與目標，透過這項歷史悠久的賽事，把這份熱血分享給各界。

(中時電子報)