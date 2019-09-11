《中國政府網》報導，國務院關稅稅則委員會11日公布首批對美加徵關稅商品第一次排除清單，包括飼料用魚粉、潤滑油、飼料用乳清等商品在列。
中國國務院關稅稅則委員會11日公布，根據「國務院關稅稅則委員會關於試行開展對美加徵關稅商品排除工作的公告」，對首批對美加徵關稅商品，第一次排除部分商品，並分兩個清單實施排除措施。
包括飼料用魚粉、潤滑油等12項商品列於清單一的商品，自2019年9月17日至2020年9月16日，不再加徵中國為反制美301措施所加徵的關稅。對已加徵的關稅稅款予以退還，相關進口企業應自排除清單公佈之日起6個月內按規定向海關申請辦理。
包括飼料用乳清、脫模劑等4項列於清單二的商品，同樣自2019年9月17日至2020年9月16日，不再加徵中國為反制美301措施所加徵的關稅，但已加徵的關稅稅款不予退還。
(工商 )
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