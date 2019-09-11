宜蘭縣在地歌仔戲團悟遠劇坊，9月在傳統藝術中心宜蘭園區演出《錯‧傘姻緣》，該劇改編自許仙借傘的段子，以台灣戲曲做表身段，加上精緻的歌仔戲唱腔、詼諧逗趣的閩南諺語，要引領遊客進入創新顛覆的愛情故事。

全聯善美的文化藝術基金會表示，《錯‧傘姻緣》的故事，從白蛇找尋情定前生的恩公許郎開始，青蛇在西湖邊施展法術造雨，引出許郎與隨從許瓜、進而邂逅、借傘、撩情，但許郎與青蛇竟然一見鍾情等劇情。

全聯善美的文化藝術基金會表示，悟遠劇坊是融合創新與傳統的歌仔戲團，以自創的口袋型歌仔戲為主打，其創作特點包括傳統、創新、教育互動，一方面在傳統戲曲上飽含重要的傳承基礎，同時亦加入創新元素，讓年輕朋友更容易接觸理解戲曲隱含的教育成分，也透過互動，拉近戲劇與觀眾間的距離。

演出日期從即日起到9月30日，表演時間是下午1時、下午4時，每場30分鐘，演出地點在傳藝宜蘭園區廟埕廣場。

(中時 )