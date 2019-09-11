越來越多證據顯示，6,600萬年前，恐龍大滅絕源自於一次行星撞擊地球，造成的爆炸威力相當於二次世界大戰裡100億顆原子彈一起爆炸。

科學家從岩石沉積還原行星撞擊地球、造成恐龍大滅絕的情景。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、香港《明報》報導，德州大學（University of Texas）研究團隊9日在「美國國家科學院學報」（PNAS）刊登研究成果，還原6,600萬年前恐龍大滅絕當天情景。

研究說，當時直徑長達12公里的小行星撞擊地球，行星掉落地點就在今天墨西哥東岸猶加敦半島，在有著豐富硫磺的海底撞擊出直徑達100公里的大洞，當時爆炸威力有如100億顆原子彈一同引爆，在地球上引發熊熊大火，野火燃燒900英里之遠（約1448公里），同時也引起毀滅性海嘯，導致地球上75%生物全數滅絕，當中許多恐龍在撞擊第一時間死亡，剩下的則是在後續大氣落塵中喪命。科學家相信，撞擊讓大量硫磺和灰塵釋放到大氣層中，遮蔽了陽光，導致地球氣溫下降，多數生物因此死亡。

德州大學團隊從2016年在墨西哥外海希克蘇魯伯隕石坑（Chicxulub Crater）蒐集到的岩石沉積中找到支持這項理論的證據。研究領導學者古立克（Sean Gulick）說，團隊發現當地厚達130公尺的岩石沉積竟然是在一天之內堆積而成，這是目前地質紀錄中所發現最快的沉積率，一般來說，要堆積成1公分厚的岩石，需要耗時上千年之久。

此外，團隊在隕石坑外圍岩石中發現含有硫磺成分，但是在坑洞內部的岩石卻未發現硫磺，他們認為，行星撞擊當下，岩石內的硫磺發生汽化，釋放進大氣中。

(中時電子報)