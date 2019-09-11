鶯歌區建德社區獲評選為「性別友善社區」，社會局長張錦麗（右1）在授牌儀式上，模仿早期「竹篙插菜刀」方式，將菜刀的刀刃插入竹篙的洞，高舉竹竿來採收樹上柚子。（新北市社會局提供／許哲瑗新北傳真）

鶯歌區建德社區獲評選為「性別友善社區」，社會局長張錦麗（左2）、鶯歌區長周晉平（左3）在授牌儀式上，戴上氣球做成的兔子帽，與居民手牽手齊跳兔子舞，提前歡度中秋佳節。（新北市社會局提供／許哲瑗新北傳真）

鶯歌區建德社區獲評選為「性別友善社區」，社會局長張錦麗（左3）、鶯歌區長周晉平（左2）在授牌儀式上，戴上氣球做成的兔子帽，與居民齊跳兔子舞，提前歡度中秋佳節。（新北市社會局提供／許哲瑗新北傳真）

鶯歌區建德社區獲評選為「性別友善社區」，社會局長張錦麗（左6）、鶯歌區長周晉平（左5）在授牌儀式上，戴上氣球做成的兔子帽，與居民齊跳兔子舞，提前歡度中秋佳節。（新北市社會局提供／許哲瑗新北傳真）

鶯歌區建德社區發展協會推動性別平等有成，除了特製裝有女性生理用品的「女性防災包」外，也透過社區親子家庭日，帶領居民共同製作紫絲帶，落實性別平權與反暴力宣導，獲新北市政府評選為「性別友善社區」，社會局長張錦麗、鶯歌區長周晉平日前前往授牌，並準備月餅、柚子等美食宴請社區居民。

授牌活動中，除了展示各項性平推動成果外，由於建德社區栽種許多柚子，張錦麗也模仿早期「竹篙插菜刀」方式，將菜刀的刀刃插入竹篙的洞，高舉竹竿來採收樹上柚子，並戴上氣球做成的兔子帽，與居民手牽手齊跳兔子舞，一同開心剝柚子、吃月餅，提前歡度中秋佳節。

建德社區理事長張進益表示，社區位在順向坡山腳下，近年天災不斷，防災意識備受關注，為爭取成為新北市認證的「性別友善社區」，邀集居民一起集思廣益，研議一套適合社區的性平方案，除了特製女性專用的防災救難包，裝入衛生棉、衛生棉條等生理用品外，也在社區總幹事林郁君邀集下，利用社區親子家庭日，由家長引導孩子一同製作紫絲帶，落實性別平權與反暴力宣導。

張錦麗指出，新北市2017年起推動性別友善社區，要成為性別友善社區需要4個要素，包括辦理社區性別培力工作坊、社區領袖焦點座談、盤點社區資源和推廣CEDAW暨性平宣導，並由社區居民討論出最關切的議題，研擬出適合該社區的性平方案，共創更完善的性平環境。

(中時 )