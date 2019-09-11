農委會農糧署無償提供公糧白米，給予各縣市政府辦理國內救助，供應量連續3年正成長，持續與地方政府照顧弱勢族群及急難民眾。

農糧署表示，為協助辦理社會救助所需糧食，民國92年訂定《國內糧食救助作業要點》，持續免費提供縣市政府新期公糧白米，以救助低收入戶、經濟弱勢家庭、受災居民等為對象。

另外又配合衛福部政策，於民國104年提供食物銀行體系及社區照顧關懷據點所需救助食米。到106年更將原民健康文化站、原民家庭服務中心等，辦理餐飲服務提供老人共餐所需白米納入供應對象，擴增服務對象，使更多有需要的民眾受益。

據統計，社會救助糧（白米）發放數量，由民國104年的2474公噸逐年成長至107年的3347公噸，成長35％。今年度截至8月底，各直轄市、縣市政府累計已申請2958公噸公糧白米，辦理國內救助。

農糧署說，免費提供新期公糧白米給予地方政府辦理糧食救助，救助對象需由直轄市、縣（市）政府認定並研提計畫，向當地分署申請救助食米。

為了配合政府全面照顧老人、扶助弱勢家庭及急難民眾所需政策，各地方「社區照顧關懷據點」提供共餐服務，以及推動「食物銀行體系」等單位。如果符合救助對象規定，可向救助對象所在地之直轄市、縣（市）政府申請，充分運用公糧食米資源。

農糧署呼籲各地方政府妥為運用該署提供之救助白米，藉由拓展供應公糧白米給相關扶助單位，紓解扶助單位照顧弱勢族群所需之白米需求，讓政府的美意能發揮最大效益。

(中時 )