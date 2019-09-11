「杭州」艦

解放軍從俄羅斯引進的首艘「現代」級驅逐艦「杭州」號完成改裝，最近進行了海試。

鳳凰網的軍事評論10日指出，從外觀來看，除了前主炮後的「施基利」防空導彈換成海红旗-10（HHQ-10），「日炙」反艦飛彈發射裝置被拆除，而傳說中的「鷹擊」12飛彈尚未安裝外，並沒有太大的改變。但事實上，「杭州」艦改裝的核心或許是加裝了兩款垂發系統，而其中一款垂發賦予它新戰力，可能連055萬噸驅逐艦都望塵莫及。

舷號136的「杭州」艦，還有舷號137的「福州」艦是上世紀90年代初，中國大陸從俄羅斯引進的首批965E型「現代」級驅逐艦。

和隨後引進的965EM型138「泰州」艦與139「寧波」艦相比，這2艘戰艦裝備的「日炙」反艦導彈、「施基利」防空飛彈都是早期型號，射程都是後2艘改進型號的一半。

在中方自製驅逐艦尚未大量服役的年代，這4艘「現代」級驅逐艦是海軍的新「4大金剛」，撐起了區域防空與遠端反艦作戰的大旗。052C/D大量服役後，4艘「現代」級驅逐艦逐步淡出，其中首艦「杭州」艦從2017年開始接受改裝，除了以海红旗-10替換「施基利」飛彈外，還將在前後甲板裝備大小兩款垂發系統，其中小型垂發系統將發射海红旗-16艦空飛彈。此外，「日炙」飛彈將由「鷹擊」12飛彈取代，同樣以4聯裝傾斜發射筒部署在艦橋兩側。

(中時電子報)