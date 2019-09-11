肉食族、海鮮控照過來！這週就是中秋佳節了，免不了吃月餅、烤肉，其實高樓賞月另有一種風情，位在新北「50樓Café」，被『網路溫度計』評為全台最受歡迎吃到飽第2名，該餐廳在9月12日至10月28日也推出優惠，出超高品質的「美國極黑和牛」吃到飽，加碼生猛海鮮加料！秋蟹正肥美、和牛品Q勁，用美食美味挑動你的味蕾。

50樓Cafe-生猛海鮮吧。（圖取Mega 50官網）

口腹之欲饗美味！主廚陳俊杉領軍，他熟稔中西食材皆能掌握情資，將上等逸品搬上餐檯，像這次主打的「美國極黑和牛」，是美國安格斯牛與日本和牛的混種！大份量近8公斤的牛肉先以海鹽醃漬片刻，再抹上芥末與黑胡椒香料，上方覆蓋蔬菜後入烤箱燒烤，大塊牛肉切開後，切面紅潤、肉汁橫流！

50樓Cafe-週五晚餐及週末全天加碼之手抓海鮮。（圖取Mega 50官網）

平日午晚餐還供應「韓式和牛燒餅」，牛肉生切後以熱石板略煎，抹上特調的韓式辣醬，旋即夾進西式酥餅中，香甜帶辣的油潤口感，十足美味！餐廳另一個超人氣的餐檯就是新鮮無比的「生猛海鮮吧」，各式冰鎮海鮮羅列其上，有白蝦、淡菜、小章魚、蘭花蚌、澎湖小卷、鳳螺、旭蟹等。

深受喜愛的現切挪威鮭魚秀仍然餐餐上演，加上多種現流生魚片、手工現做的握壽司、手卷等，讓食客們大呼滿足！週五晚餐及假日更加碼令人吮指回味的「手抓海鮮」，內含天使紅蝦、扇貝、泰國蝦、花枝、螃蟹和澎湖牡蠣等！

50樓Cafe-森林莓果派(左)及法式千層蛋糕。（圖取Mega 50官網）

餐點還有山東燒雞佐蒜香醋汁、茴香海鮮野蔬沙拉、香料鱸魚搭鮭魚卵佐檸檬油醋、爐烤香草豬佐北非小米、優格咖哩羊肉、蟹肉茶碗蒸、以及現點現做的蛤蜊虱目魚湯、川味牛肉麵等。

甜食點心區有法式千層蛋糕、森林莓果派、法式焦糖布丁、義式奶酪、香柚茶凍，最後再來份哈根達斯冰淇淋或是抹茶雪花冰，為飽餐劃下甜美的句點！謹此提醒，實際品項以現場供應為準。

(中時電子報)