新北市中和區國強嶺步道持續管制人員進入。（新北市衛生局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市衛生局日前派員到中和區國強嶺步道噴消。（新北市衛生局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市中和區傳出第5起本土型屈公病例，家住福南里的57歲女子本月出現輕微發燒，就醫後採檢確診，新北市衛生局表示，目前研判新病例與先前的病例同樣在國強嶺步道感染，除持續管制國強嶺步道，也將針對女子住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消。

衛生局指出，新病例於8月30日前經常至住家附近的國強嶺步道活動，潛伏期間則多在住家，本月4日出現輕微發燒，就醫採檢後於9日確診感染屈公病，目前中和區本土屈公病例皆位於内南里與福南里，與國強嶺及周邊環境有高度地緣關係。

新北市衛生局長陳潤秋表示，由於新病例僅出現38度以下的輕微發燒，沒有常見的關節骨頭痛、肌肉痛、紅疹等屈公病症狀，屬於不典型感染者，此次病例能被通報發現，顯見民眾的疾病意識與醫師通報警覺性都已提升。

陳潤秋提醒，居住於中和國強嶺周邊里別或是曾到國強嶺步道活動的民眾，如出現疑似屈公病任一症狀，請盡速就醫並告知醫師活動史，或與中和區衛生所聯繫進行採檢。

(中時 )