新北市中和區的屈公病沒完沒了，今（11）日疾管署公布中和區福南里再增1例本土屈公病感染個案，這一例屬於國強嶺的群聚事件，使得該起群聚累計達到5例。

個案在9月4日因輕微發燒(37.5度)，起初就醫採檢通報登革熱、檢驗結果卻排除登革熱，因為檢出屈公病IgM抗體陽性判定為極可能病例，9月9日再度採檢，經檢驗屈公病IgG抗體陽轉確診。

由於個案只有微燒、沒有任何不適症狀，疾管署副署長羅一鈞表示，據統計，屈公病有3成症例是輕微症狀或無症狀。

目前個案症狀已獲改善在家休養，個案平時活動地以住家為主，發病前於8月23日至29日每天清晨有到國強嶺步道爬山的習慣，所以與先前公布中和區4例本土屈公病個案都有國強嶺周邊的共同活動史，研判是同一起群聚感染，該群聚已有5人確診。

因應這起本土屈公病群聚疫情，衛生單位必須延長封鎖管制國強嶺步道，而本起群聚也要持續進行社區監測至9月30日。羅一鈞指出，這起群聚事件如果在9月10日後不再病例，第一波疫情可望在9月30日解除。

(中時 )