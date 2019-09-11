本周五將是中秋節，大家是否已經準備好要大「烤」一波了呢？雖然烤肉真的超好吃，但不可否認這真的是一項超麻煩的活動。除了會產生油煙殘留在身上，還有大家最討厭的—無敵難清的油膩鐵網問題，再再都讓現代人覺得麻煩。

不過，「LIS情境科學教材」製作的這款紙箱烤箱或許可以解決這些困擾。昨(10)日LIS團隊推出了一支有趣又實用的影片，他們將隨處可見的紙箱製作成了「烤箱」只要把食物放在箱內等一會兒，就能烤出金燦燦、黃澄澄令人食指大動的雞翅、烤雞。而且過程中你什麼都不需要做，只需要坐著等待肉香飄出，接著把箱子打開、享用。在影片中LIS團隊除了逐步告訴大家如何製作紙箱烤箱，也將當中的原理一併解析給大家聽。讓大家在動手DIY的同時也能學到一些有趣的小知識。

「LIS情境科學教材」製作了一款紙箱烤箱，只要把食物放在箱內等一會兒，就能烤出金燦燦、黃澄澄令人食指大動的雞翅、烤雞。(影片/經「LIS情境科學教材」授權引用)

事實上，「LIS情境科學教材」是一個為國中小教育提供創新課程的非營利組織。而他們所製作的科學教材更受到全台15%的自然老師採用。就如同紙箱烤箱的影片，LIS的每支影片都貫徹他們信念，「讓每一個孩子，擁有實踐夢想的勇氣與能力」他們期待孩子們能拋開分數的綑綁，單純的在學習過程中培養出興趣與能力。

(中時電子報)