針對香港眾志秘書長黃之鋒訪台拜見民進黨多名政要，大陸國台辦發言人馬曉光11日表示，公然邀請「港獨分子」訪台是「讓台灣成為避罪天堂」，並表示陸方正告民進黨當局，應立即縮回伸向香港的黑手。

8月31日，黃之鋒因涉及6月21日在金鐘夏愨道及灣仔員警總部外的「反送中」非法示威集會，遭香港警方拘捕。當天下午，他在東區裁判法院獲准保釋及有條件出境，仍可按預定計畫，於9月3日出訪台灣。

黃之鋒5日訪台時接受《中央社》專訪表示，此行已達成三大目標，包括讓台灣朋友瞭解香港抗議活動會持續下去、向台對口反映港人在台相關機制，以及團結台港面對北京壓迫。他也表示，比起台灣以前美麗島事件，香港付的代價真的非常小，所以要繼續努力推動香港民主的選舉與制度。

不過據英國廣播公司BBC先前報導，黃之鋒訪台前曾呼籲台灣完成《難民法》，總統蔡英文4日曾表示，對於香港人民追求自由民主，是支持而且非常支持，會在必要時提供香港人民必要協助，但並非介入；對於黃呼籲的《難民法》，蔡英文表示現行法律已經足夠，可以在必要時提供香港人民協助。

對於黃之鋒訪台，馬曉光表示，民進黨當局在近期香港事態中扮演了極不光彩的角色、煽風點火、推波助瀾、與港獨勢力相勾結、企圖搞亂香港與破壞「一國兩制」，且不斷「藉機攻擊誣衊大陸，煽動島內民粹，製造反中恐中的氛圍，撈取選舉利益」。

馬曉光聲稱，民進黨當局近日更公然邀請「港獨分子」訪台，「為暴力激進分子提供庇護，讓台灣成為避罪天堂，為禍台亂台打開大門」。

(中時電子報)