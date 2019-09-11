縣府社會處長李國祿（左）頒給仕招基金會課長周哲仁（右）感謝狀。（羅浚濱攝）

中秋節將至，新竹縣政府和竹安公益慈善服務協會11日在竹北市福德里里民活動中心舉辦「108年遊民中秋佳節關懷輔導活動」，發給50位街友秋季衣物和月餅等物外，仕招社會福利慈善基金事業基金會也發給每人500元紅包，代表旺旺集團董事長蔡衍明祝福佳節偷快。

新竹縣55萬多人口，街友比例並不高，縣府社會處列冊輔導的遊民只有81人，分散在各鄉鎮，並以竹北市最多。

「竹北市很難找到適合的場地！」人安基金會新竹站站長林俊智說，人安計畫明年2月設立竹北站，租75到100坪的房屋，比照新竹站有廚房，每天供應60餐，照顧街友及輔導就業，預計每月4萬元的租金，根本租不到房子。

縣府社會處長李國祿對場地問題也有感而發說，很多鄉親不了解街友的處境，他要感謝仕招基金會去年給縣府機會，他會非常珍惜把街友當成自己的親人，他也會協請衛生局在每年三節時，免費為街友做健康檢查。

仕招基金會課長周哲仁代表旺旺集團董事長蔡衍明，祝福街友中秋佳節偷快，身體健康，而後一一發給每人1個500元的紅包，連同縣府致贈的秋季衣褲、牙刷牙膏及月餅，每位街友都說拿到這麼多禮物，實在是「就歡喜！」

(中時 )