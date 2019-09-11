營造校園內的學術氛圍，同時歡慶創校百周年，國立中興大學邀「藍光之父」、2014年諾貝爾物理獎得主中村修二到校演講，並透過舉辦「中村修二特展」呈現他對光照明演化史中的貢獻，吸引中部地區多所高中學子參加，場面熱絡。

65歲的中村修二目前擔任美國加州大學聖塔芭芭拉分校教授，擅長電子工程的他極力主張開發藍色雷射二極體有很好前景，並投入相關研究，於1993年發明雙流式MOCVD方法，獲企業量產出實用級高亮度藍色發光二極體（LED），中村修二並於2007年發明世界第一個非極性藍紫色雷射二極體，被稱為「藍光之父」、「21世紀愛迪生」。

因成功發明LED燈、帶來節能的明亮光源，中村修二於2014年獲頒諾貝爾獎，他在興大特別以「藍光二極體之發明與未來固態照明」為主題進行講座，並針對LED照明、藍害及未來照明市場等議題與師生對話。

興大校長薛富盛表示，學校去年邀諾貝爾和平獎得主凱拉西‧沙提亞提到校，受到熱烈迴響，今年除有中村修二、年底還邀請諾貝爾化學獎得主鈴木章演講，盼藉由一系列諾貝爾大師講座，擴展學生視野、帶動學習熱忱。

(中時 )