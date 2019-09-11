這週就是中秋連假了，來基隆走走吧！媲美威尼斯的正濱漁港彩色屋好浪漫、和平島公園淨灘趣、潮境公園還能看到哈利波特飛天掃帚？

和平島之美。（圖取自北觀處官網）

北觀處為推廣基隆小鎮，108年8月起辦理「和平島plus」景點2+1合照換紀念品活動，遊客只要與和平島公園以及任意2處基隆小鎮指定景點合照，並於和平島公園遊客中心出示相片，即可兌換小鎮漫遊紀念品1份，每月限量800份，9月份紀念品為環保吸管組，邀請民眾一起減少使用塑膠吸管為環境生態盡一份心力!

和平島公園。（圖取自北觀處官網）

基隆中正區榮獲「2019小鎮漫遊年」40經典小鎮票選第8名，同時擁有濱海型(如和平島公園、正濱漁港、八斗子漁港等)、知性型(如國立海洋科技博物館、陽明海洋文化藝術館、基隆市文化中心等)、軍事型(如清法戰爭紀念園區、基隆要塞司令官邸等)、自然生態型(如中正公園、望幽谷、潮境公園等)、原住民文化等多樣類型之24個熱門打卡景點。

潮境公園。（基隆市政府提供﹍

文化活動包括9月17日(星期二)下午3點30分即將登場之「2019基隆和平島時尚環保服裝秀」，基隆潮藝術大型裝置藝術9月底將於正濱漁港展出，遊客可依各自旅遊需求探訪多元化的基隆小鎮。

和平島plus-9月紀念品。（圖取自北觀處官網）

北觀處為讓民眾近距離觀賞「2019基隆和平島時尚環保服裝秀」，即日起至9月12日(星期四)止，凡與和平島公園報名參加9月17日和平島淨灘活動，當日即可兌換9月小鎮紀念品(環保吸管組)1份，並可於1樓戶外限定區域觀賞服裝秀，限量50人參加(以報名順序為主)。

9月份持電子票證搭乘台灣好行-濱海奇基線遊基隆小鎮享票價半價優惠，還有沿線部分商家提供消費折扣。歡迎大小朋友搭台灣好行來趟基隆小鎮低碳旅行，賞山海、嘗美味！

(中時電子報)