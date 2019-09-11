民進黨新潮流北市議員李建昌11日下午2時許在議會上，利用質詢大肆揶揄國民黨北市議員徐巧芯、羅智強，為了保護主子前總統馬英九，但卻沒發現敵人就是黨主席吳敦義和高雄市長韓國瑜。此話一出，引起藍營議員反彈圍剿，痛罵李建昌「關你X事！」、「新潮流不倒，台灣不會好！」杯葛1小時候，台北市長柯文哲才默默上台講施政報告。
馬英九8日在新北大造勢慘遭韓粉轟下台，前馬辦發言人徐巧芯及前總統府發言人羅智強為馬抱不平，李建昌今在議會中說，他要對徐、羅2人為了護主，表達最崇敬的敬意，但還是要給焦躁的國民黨議員同仁參考一下，日本戰國的明智光秀說「敵人就在本能寺！」這個的敵人就是吳敦義和韓國瑜。
李建昌剛講1分半，就引起藍營議員不滿，痛罵「關你X事！」議員王鴻薇質問「現在是政論節目嗎？」議員秦慧珠則說「柯文哲就是說你新潮流不倒，台灣不會好，議員跟議員不能互相質詢，李建昌別挑撥離間！」
「別管我們家務事！」徐巧芯痛批，大家在這應該討論跟市政，李建昌要在質詢講這些，有先問過她和羅智強嗎？這是對同仁的尊重嗎？新潮流什麼時候這麼支持馬英九，前2次選舉會這樣嗎？
經歷1小時杯葛、藍綠議員「內鬥」，柯文哲終於在接近3時，才上台開始報告，報告前他針對議員質疑回應，他對公務員，原則上都依法行政，也跟他們講，如果時間上，該請假就請假，會依法行政；至於總統大選相關議題，他則表示，你們有誰聽過我要選總統？你們還是不太了解柯文哲，他都講說很少有那種看過那麼多生離死別的當市長，新書《生死之間》大家可以看一看，其實他從頭到尾都不想選，（全台灣）晃來晃去對他來講那是學習。
最後，柯文哲表示，還是先施政報告，他會把報告內容，特別是重要政策再跟大家講清楚一點，質詢時，也一定會實問實答。
(中時 )
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