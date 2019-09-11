大排水溝發現疑似爆裂物？一名房屋裝潢工人，11日下午1點多行經台中市太平區德利路80巷水溝旁，發現1枚長約40公分、生鏽腐蝕、疑似爆裂物，趕緊向警方報案，軍方派員前往現場、拉起封鎖線處理，進一步確認是否為軍方用品。

根據目擊者指出，該疑爆裂物被發現在大排水溝、較淺水處，可能年代久遠導致外觀鏽蝕嚴重；目前無法確認是否為爆裂物，警方與軍方人員在現場拍照存證，並通知軍方未爆彈小組現場進行鑑定確認。

(中時 )