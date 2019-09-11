太平大排疑現未爆彈 軍方：仍須確認 15:422019/09/11 中時 張妍溱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一名房屋裝潢工人，11日下午1點多行經太平區德利路80巷水溝旁，發現1枚長約40公分、生鏽腐蝕、疑似爆裂物。（翻攝照片／張妍溱傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大排水溝發現疑似爆裂物？一名房屋裝潢工人，11日下午1點多行經台中市太平區德利路80巷水溝旁，發現1枚長約40公分、生鏽腐蝕、疑似爆裂物，趕緊向警方報案，軍方派員前往現場、拉起封鎖線處理，進一步確認是否為軍方用品。 根據目擊者指出，該疑爆裂物被發現在大排水溝、較淺水處，可能年代久遠導致外觀鏽蝕嚴重；目前無法確認是否為爆裂物，警方與軍方人員在現場拍照存證，並通知軍方未爆彈小組現場進行鑑定確認。 (中時 ) #軍方 #爆裂物 #發現 #水溝 #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 北韓向美釋出善意後又射飛彈 10:432019/09/10 國際 ig13歲美少女 真面目嚇傻眾人 13:352019/09/10 社會 畫面曝光！小情侶蘭潭聊天溺斃 死前還比愛心 15:242019/09/10 社會 中秋節將屆 波麗士與獨居老人同樂 15:552019/09/10 生活 奧林匹亞機器人足球賽 僑泰奪全國銅 16:072019/09/10 生活 9個習慣天天做 不用挨餓也能瘦 16:472019/09/10 生活 後壁商圈樂活成果發表會 周六登場 17:562019/09/10 旅遊 八旬翁臥倒台大操場沙坑 學生跑步發現：死了 18:172019/09/10 社會 貨車後車斗脫落 無辜騎士遭砸死 19:022019/09/10 社會 谷關街道冒湧泉？竟是管線阻塞水溝排水 14:292019/09/11 社會 社會熱門新聞 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 超狂正宮！買報紙頭版叫爆乳小三滾 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 吳宗憲投資吸塵器爆消糾 消基會：受害者破百人 - 社會 轉系不成實習成績差 成大護理系女大生開學前夕輕生亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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