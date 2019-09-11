玖壹壹出道10週年，感謝粉絲們一路不離不棄的追隨，更宣布舉辦VIP粉絲派對，9月11日台北站邀請美秀集團助陣、9月14日則移師家鄉台中開唱。健志興奮說「希望大家開心的來、安全離開 」；洋蔥說自己超愛美秀集團，「找他們來表演，想讓我們的粉絲也聽到他們的歌」；春風則變髮突破「造型上，我最近在把頭髮留長」，11日新歌〈來個蹦蹦〉也在KTV正式上架。

三人回想創團初期艱辛歷程，健志說，當時春風正在當兵，和洋蔥2人靠打工存7千多塊，買一台陽春型的文書機，那時做音樂抱著玩票性質，不懂錄音要好的音效卡，所以沒到要花那麼多錢，只用了最入門的錄音設備，缺點是「跑很慢而且常常當機」，要一直存檔，加上玩電動遊戲，「像爆爆王那種，還會跑輸別人」，結果電腦被3人「輪流強姦」到壞掉。

早期克難做音樂，漸漸在網路闖出名氣，玖壹壹更感謝粉絲一路以來支持。健志說，印象深刻的一位粉絲叫「梅子」，從玖壹壹還沒出道前就跟，後來梅子當了記者，也曾跑過玖壹壹活動，「感覺滿特別的」。洋蔥則印象有一群粉絲後援會，當時玖壹壹為了感謝粉絲，還贈禮到粉絲公司當尾牙抽獎。

春風則說，有不少小朋友或阿公阿嬤是粉絲，曾在高雄夜店開唱時，有位70多歲的大學教授也是粉絲，而健志更突然回想起，「我後來發現有些死忠粉絲，學歷都比我們高，像是高中老師、還有碩士生，但他們追我們活動的時候會蹺課，讓我們有點擔心。」

對於下個十年目標，健志期許能繼續寫歌，繼續記錄玖壹壹的每個過程。春風則相當務實「希望大家都能健健康康、平平安安 」。洋蔥精進製作音樂能力：「下一個十年目標，就是再多唱幾次小巨蛋，可以連續辦個三天，還有之後的專輯每一首歌都要大中。」

玖壹壹慶祝出道10週年，以新歌〈來個蹦蹦〉中007裝現身記者會並大秀舞技。（羅永銘攝）

玖壹壹出道10週年，開心切蛋糕慶生。（羅永銘攝）

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