玖壹壹慶祝出道10年，10週年派對除了11日台北站、14日也會移師家鄉台中演出，剛好和S.H.E也創團同一天，日前玖壹壹也才和Ella陳嘉樺合作新歌〈來個蹦蹦〉，被問到會不會跟S.H.E一樣單飛？健志說：「他們出道時間比較久，且團體就是這樣，三個人都有優勢的地方，不同領域發展，之後再看看。」

甫辦完高雄巨蛋演唱會，有沒有抽空看一下存款簿？健志苦笑說，辦完演唱會不覺得有賺到錢，「我們成本用太高，像港星的規格很華麗的樣子，因為想讓粉絲看到最好表演」，春風也說，「其實演唱會票價有比較便宜，比如一家四口如果要來，（票價）也不能太高」。

健志則補充，出道十年來還是有存到錢，從草創期到現在一直跑活動，此外也想開公司，台中還有一些玩音樂朋友抱有發片夢想，希望有能力的話大家一起做。三人也分別許下生日願望，健志期許：「寫歌就像是寫日記，只希望能夠繼續紀錄我們的過程 。」春風則務實「希望大家都能健健康康、平平安安 」。洋蔥精進製作音樂能力，展現企圖心：「希望還有下一個十年，目標就是希望再多唱幾次巨蛋小巨蛋，可以連續辦個三天！之後專輯每一首都要大中。」

至於出道十年，是否在感情上會有新里程碑？有穩定交往女友的洋蔥說，現在沒有想過要結婚，而健志搭話「現在太早結婚不流行，況且我們也來不及早婚」。去年曾被傳婚事的春風則說，「都你們啦，那次我在國外度假，我爸打來問要結婚他怎麼不知道，我說我哪知道」，笑翻眾人，接下來三人將專注寫歌創作。新歌〈來個蹦蹦〉11日在KTV正式上架。

玖壹壹慶祝出道10週年，以新歌〈來個蹦蹦〉中007裝現身記者會。（羅永銘攝）

玖壹壹慶祝出道10年，10週年派對除了11日台北站、14日也會移師家鄉台中演出。（羅永銘攝）

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