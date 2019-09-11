客家藝文嘉年華開跑，苗栗縣長徐耀昌等人為活動揭開序幕，推廣客家文化。（何冠嫻攝）

客家藝文嘉年華開跑 苗栗創客家廣場舞配樂

推動沉浸式客語生活環境，苗栗縣政府首度舉辦客語廣場舞與客語才藝比賽，總獎金皆超過10萬元，並創作2首廣場舞配樂「跈流行」及「靚靚噠」，讓社區居民發揮創意與凝聚力，組隊編舞參賽，更將客語扎根社區，搭配健康舞蹈休閒活動，讓客語變的朗朗上口，展現在地精神。

縣府推動客家事務並提供客語公共服務，今年辦理客家藝文嘉年華，並策畫「志工展風華、社區舞春風」比賽，激發民眾創意與活力，並認同客家、了解客家進而愛上客家。縣長徐耀昌等人11日為活動揭開序幕，並指出，廣場舞為許多社區居民的休閒活動，但歌曲幾乎為國語，因此首創客語廣場舞配樂，讓社區內的多元族群能藉此學習客語，朝客家即生活、生活即客家目標邁進。

縣府邀請專業老師林思伶、江雯創作「跈流行」及「靚靚噠」，並作為社區舞春風比賽指定曲讓民眾發揮。林思伶指出，靚靚噠在描述騎著腳踏車漫遊於雪白的桐花世界、跈流行則以拍子鮮明的節奏道出唱歌跳舞的悠活。她指出，兩首歌曲皆使用淺顯易懂的句子與用詞，民眾對歌曲朗朗上口之際，也能用於生活中。

文化觀光局長林彥甫說明，客家藝文嘉年華中的志工展風華比賽邀請縣府各志工團隊，12月7日於文化觀光局中正堂以客語歌唱、戲劇等多樣形式，並頒發6個獎項15隊得主，總獎金高達10萬5000元，鼓勵志工們展現才藝。

社區舞春風比賽則於12月8日在中正堂前廣場登場，為今年縣府首創的「跈流行」及「靚靚噠」廣場舞配樂編舞，頒發4個獎項18隊得主，總獎金17萬5000元。2場比賽報名時間皆為9月16日起至10月31日止，名額有限，詳情可於「108年客家藝文嘉年華活動」臉書粉絲專頁搜尋，或洽詢037-352961轉312文化觀光局、037-356936執行單位陳小姐。

(中時 )