為瞭解便利商店市場發展概況，公平會多年就全國主要超商調查，截至107年年底包括統一超商、全家便利商店、萊爾富、來來超商及台糖蜜鄰等5家超商，門市營業據點共計10905家店，較106年底增加377家店，成長率為3.58％。

調查發現，107年我國連鎖式便利商店密集度次於南韓、高於日本。另就土地面積來看，107年每平方公里就有0.31家店，略高於106年每平方公里0.30家店。

而各縣市營業據點分布，以新北市2148家店最多，其次為台北市的1562家店，台中市的1325家店；6都門市數為8045家店。以台北市每平方公里5.99家店密度最高，第二為新竹市的每平方公里3.01家店，密度最低則為台東縣與花蓮縣，皆為每平方公里0.03家店。

而107年5家主要連鎖便利商店總來客數為30.84億人次，平均每人每年至連鎖便利商店的次數約為131次。另消費金額方面，107年平均每人每次至便利商店消費金額約79元，與106年相較，增加2元左右。

銷售各類商品之種類方面，以一般食品類及影音書報類銷售項數最多，銷售金額方面，則以菸品，飲料類，便當、三明治及熱食居銷售前3名，其中便當、三明治及熱食銷售金額近2年來增加超過百億元。

(中時 )