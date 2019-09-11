確定了！埃及聖䴉入侵淡水恐影響生態 林務局：全力維護生態 （翻攝照片／戴上容新北傳真）

確定了！埃及聖䴉入侵淡水恐影響生態 林務局：全力維護生態 （翻攝照片／戴上容新北傳真）

外來種埃及聖䴉爆入侵淡水！日前民眾發現淡水海尾仔沙灘旁有近百隻鳥類聚集啄食垃圾，懷疑是埃及聖䴉入侵淡水，求助民代並火速通報。10日農業局證實啄食垃圾的鳥類正是「埃及聖䴉」火速上呈林務局，林務局表示，近日將請獵人撲殺，全力維護淡水生態。

淡水區崁頂里長盧春安表示，本月7日淡水海尾仔沙灘發現大量鳥類聚集海攤啄食垃圾，環境被鳥隻用得髒亂不堪，懷疑是埃及聖䴉入侵淡水，因此緊急通報市議員陳偉杰，陳緊急連絡各單位會勘，新北農業局10日證實啄食垃圾的鳥類正是「埃及聖䴉」已上呈至林務局研擬保育計畫。

新北市農業局表示，埃及聖䴉有著極強的適應能力，以魚類、青蛙、螺類為食，缺乏食物時，也吃垃圾充飢，由於聖䴉的棲地條件和本土鳥隻多有重疊，彼此競爭資源，擠壓原生鳥類生存環境。盧春安表示，除了沙灘為棲息地外，懷疑因為附近有垃圾回收場，才會吸引埃及聖䴉來此覓食。

林務局保育組表示，去年12月已獲民眾通報，當時有請原住民獵人射殺144隻埃及聖䴉成鳥；本月7日相同點位又獲通報，再列為監測及清除點；11日搜查該區域無埃及聖䴉築巢跡象，未來將全力維護淡水生態。

(中時 )