行政院長蘇貞昌日前到屏東宣布高鐵南延，但被許多學者質疑效益有限，交通部長林佳龍今日回應，許多人的觀點「見樹不見林」，但政府做交通建設要有百年遠見，交通基礎建設創造的社會效益，是比票箱收入十、百倍之多。

針對高鐵南延是否與政治有關，交通部長林佳龍表示，高鐵延伸與未來台鐵串連成環島鐵路網，這是國家發展的重大政策，要以此高度來看，台灣要成為一日生活圈，能環島一圈在6小時內回到原點，一定要把鐵道串連，且要成為快速、高速廊道。在此政策目標之下，交通部規劃西部高鐵、東部快鐵，南北延伸與串連，這跟選舉或政治無關。

林佳龍說，台灣是靠鐵路現代化發展起的國家，若100年前沒有前人打造鐵道路網，就沒有今天便利的交通，今天考慮高鐵延伸問題，也要有百年遠見。

對於有學者質疑，屏東的運量沒有精確評估過，恐導致像彰化運量一天不到2000人，投入1000億只能回收100億，林佳龍認為這都是誤會，高鐵現在一天運量在16萬至28萬人次之間，高鐵一年的盈餘已經破百億，蓋高鐵時很多人也說會成為「廢鐵」，這都是見樹不見林的觀點，交通基礎建設創造的社會效益，是比票箱收入十、百倍之多。

林佳龍說，40年前要蓋高速公路時，也有人批評是富人才能用的馬路，但現在2條高速公路還不夠，還有東西向，不該只以票箱收入考量，政府還要思考帶動區域發展以及國土整體規劃。

林認為，很多人說嘉義、雲林或彰化效益不夠，是因為停的班次少，他擔任交通部長後，大量增加小站停的班次，後來發現需求量其實相當大，很多民眾是靠高鐵通勤、旅遊，這都是非常重要的一日生活圈生命線。

此外，過去政府訂定的自償率問題，林佳龍指很多都是表面文章，為了滿足自償率，很多數據也不真實，若建設是對的，「以國家資源縮短城鄉差距，此時不做更待何時」，高鐵延伸與台鐵環島化，10年奠基會帶來百年榮景。

談到行政程序，林佳龍強調審查還是會按照程序進行，4月已進行第一次，9月底會有第二次，審查討論的角度，希望「有政策的高度」。而過去審查的角度流於片段，不是從整體路網來思考，包含鐵路立體化，也讓每個縣市自提自償率，為何不由中央做整體規劃，負擔更大的財政經費分配。

(中時 )