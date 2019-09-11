為整治台中市霧峰區內野溪，農委會水土保持局在玉蘭谷一帶設置攔砂壩，原本是立意良好，卻因攔沙壩導致河流改道、侵蝕當地農民的私有土地，影響民眾權益，憤而向立委顏寬恒陳情，顏寬恒特別邀集相關單位會勘，要求設置駁坎擋土，避免問題持續擴大。

顏寬恒指出，玉蘭谷周邊因野溪竄流等問題嚴重，水保局多年前在野溪上游設置攔砂壩，藉以防止砂石持續流往下游，但日積月累下，河道隨著攔沙壩的建置而改變，有下游民眾陳情、指改變的河道逐漸切割到自家土地，使得民地遭侵蝕，且受侵蝕的土地還在持續擴大，權益嚴重受損。

為解決問題，嚴寬恒邀集水保局等單位到現場會勘，他說，許多民地已被野溪河道侵蝕了約3分之1，預防土石中的土壤流失雖重要，但也不應危害民眾權益，應儘速修正。

水保局表示，經勘查現場情況後，認為有增設駁坎的必要，會將此事錄案，並加速興建駁坎，避免私有民地再繼續受到侵蝕。

(中時 )