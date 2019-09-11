新北市議員陳偉杰表示，八里往淡水方向的關渡大橋4個字搖搖欲墜變「關渡X橋」、淡水往八里方向掉更多變成「關XX橋」（翻攝照片／戴上容新北傳真）

銜接新北、台北的關渡大橋使用36年來老舊不堪，橋名牌「關渡大橋」4個字搖搖欲墜，新北市議員陳偉杰11日於臉書指出，關渡大橋是重要建設，如今變成「關XX橋」，他直言，「到底是X什麼橋？」公路總局中和段長游敏達回應，關渡橋名牌因字型特殊訂製中，最快約11月底才可補上。

新北市議員陳偉杰表示，八里往淡水方向的關渡大橋4個字搖搖欲墜變「關渡X橋」、淡水往八里方向掉更多變成「關XX橋」，民眾多次反應大橋老舊問題，「關渡大橋」零零落落不僅不尊重附近的居民，也有損觀光形象，不知是補字困難還是昂貴，為何公路總局遲遲都沒有行動。

公路總局中和段長游敏達回應，「關渡大橋」4個字是李登輝題字字形特殊，目前請廠商訂製中，最快2個月後才會補上；目前正實施橋面下結構修復、墩座包覆工程，關渡大橋整體修復工程預計2021年2月才會完工。

陳偉杰質疑，關渡大橋是居民、觀光門面，幾個字為何需要那麼冗長的時間，「門牙掉了難不成等臼齒壞了才補？」希望公路局能先盡早完成「關渡大橋」名牌修復。

(中時 )